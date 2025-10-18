Rotary Club Santiago del Estero Huarmi celebró el Día del Voluntariado

Con reconocimientos a instituciones y estudiantes. La ceremonia se realizó en Casa Argañaraz Alcorta.

Hoy 12:24

En el marco de las celebraciones por el Día del Voluntariado, el Rotary Club Santiago del Estero Huarmi llevó a cabo una emotiva ceremonia en las instalaciones de la Casa Argañaraz Alcorta, donde se entregaron reconocimientos a alumnas de establecimientos educativos.

Por su parte la concejal Cecilia Neme, miembro rotario destacó: “Desde el Rotary Club Huarmi celebramos el Día del estudiante voluntario, reconociendo a alumnos de nivel primario y secundario que se destacan por sus conductas y acciones solidarias. Porque creemos que sembrar valores desde temprana edad es el camino para construir una sociedad más justa y comprometida. Hoy más que nunca, valoramos a quienes eligen ayudar”.

La actividad tuvo como propósito resaltar el valor del compromiso social y la solidaridad, pilares fundamentales del voluntariado. Durante el evento, se destacó el rol transformador de las instituciones en la comunidad y la actitud solidaria de los jóvenes, quienes fueron distinguidos por sus acciones en favor del prójimo.

María Inés Saracco, presidenta del Rotary Club Huarmi, junto a sus miembros agradeció la participación de las entidades educativas y sociales, reafirmando el compromiso del Rotary con el fortalecimiento de los valores humanos y el servicio comunitario.

Las alumnas reconocidas por su voluntariado son: Ludmila Llanos (Colegio Anunciata Cochetti), Melanie Alvarado Ruiz (Escuela Técnica 3 Santiago Maradona), Virginia Varas (Instituto Superior de Formación Cruz Roja), Pamela A. Barrera (Escuela Sor Antonia de la Paz y Figueroa) y Paola R. Bravo (Escuela de Capacitación Laboral San Vicente).