Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 24º
X
WhatsApp

Rotary Club Santiago del Estero Huarmi celebró el Día del Voluntariado

Con reconocimientos a instituciones y estudiantes. La ceremonia se realizó en Casa Argañaraz Alcorta.

Hoy 12:24

En el marco de las celebraciones por el Día del Voluntariado, el Rotary Club Santiago del Estero Huarmi llevó a cabo una emotiva ceremonia en las instalaciones de la Casa Argañaraz Alcorta, donde se entregaron reconocimientos a alumnas de establecimientos educativos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por su parte la concejal Cecilia Neme, miembro rotario destacó: “Desde el Rotary Club Huarmi celebramos el Día del estudiante voluntario, reconociendo a alumnos de nivel primario y secundario que se destacan por sus conductas y acciones solidarias. Porque creemos que sembrar valores desde temprana edad es el camino para construir una sociedad más justa y comprometida. Hoy más que nunca, valoramos a quienes eligen ayudar”.

La actividad tuvo como propósito resaltar el valor del compromiso social y la solidaridad, pilares fundamentales del voluntariado. Durante el evento, se destacó el rol transformador de las instituciones en la comunidad y la actitud solidaria de los jóvenes, quienes fueron distinguidos por sus acciones en favor del prójimo.

María Inés Saracco, presidenta del Rotary Club Huarmi, junto a sus miembros agradeció la participación de las entidades educativas y sociales, reafirmando el compromiso del Rotary con el fortalecimiento de los valores humanos y el servicio comunitario.

Las alumnas reconocidas por su voluntariado son: Ludmila Llanos (Colegio Anunciata Cochetti), Melanie Alvarado Ruiz (Escuela Técnica 3 Santiago Maradona), Virginia Varas (Instituto Superior de Formación Cruz Roja), Pamela A. Barrera (Escuela Sor Antonia de la Paz y Figueroa) y Paola R. Bravo (Escuela de Capacitación Laboral San Vicente).

TEMAS Casa Argañaraz Alcorta

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei llegó a Santiago del Estero acompañado por su hermana Karina
  2. 2. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por discapacidad suspendidas por la ANDIS
  3. 3. Elías Suárez ratificó el plan de desarrollo provincial ante jóvenes emprendedores, comerciantes e industriales
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de octubre: anticipan una jornada gris y máxima de 29º
  5. 5. Militantes de La Libertad Avanza acompañaron a Javier Milei en el centro de la ciudad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT