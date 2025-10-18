"Argentina en los próximos años va a estar entre las 8 potencias del mundo"

El candidato a senador por La Libertad Avanza Tomás Figueroa celebró la visita del presidente y anticipó los proyectos que se tienen previsto realizar en la provincia.

Hoy 12:51

Tras reunirse con el presidente Javier Milei en el local partidario de La Libertad Avanza, el candidato a senador Tomás Figueroa mantuvo un diálogo con Noticiero 7 en el cual se mostró optimista de cara a los resultados de los comicios del 26 de octubre y vaticinó que "en los próximos años Argentina va a estar entre las 8 potencias del mundo".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Los otros candidatos quieren disfrazarse de mileistas pero no son capaces de defender en el Congreso las convicciones y las ideas de la libertad. Argentina en los próximos años va a estar entre los 8 lugares de las potencias del mundo, no tengo dudas", dijo.

Adelantó que se proyecta "un 50% de demanda de carne en Santiago del Estero y las creación de un polo tecnológico en Las Termas. Además de un proyecto para eximir de impuestos para quienes hagan exportaciones tecnológicas".

"Vamos a tener un senador -quien les habla- y vamos a defender a los santiagueños respetando la democracia, a las mayorías y las minorías", dijo finalmente.