Cristian Molins palpitó el choque ante Atenas: “Vamos a buscar ganar el partido”

El DT de Sarmiento habló en la previa del choque de este domingo en la provincia de Córdoba.

Hoy 13:18

El Club Atlético Sarmiento afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Federal A, cuando visite a Atenas de Río Cuarto por el partido de ida de la tercera fase de la Reválida. En la previa del duelo, el entrenador del Profe, Cristian Molins, habló con Noticiero 7 y compartió sus sensaciones sobre el momento del equipo y el próximo compromiso.

“Se pasó una fase importante en un partido que en gran parte estuvo cerrado, pero pudimos lograr el objetivo y los chicos están motivados para este viaje a Córdoba”, expresó el DT, destacando la mentalidad del plantel luego de avanzar en una instancia clave del certamen.

Sobre el rival, Molins analizó: “Atenas es un equipo joven, con jugadores de buen despliegue físico, que juega con un esquema 4-3-3. Es un equipo similar a lo que fue San Martín de Mendoza, aunque con delanteros más verticales”.

El entrenador también adelantó la postura que tomará su equipo en el encuentro: “Vamos a disputar el partido tomando nuestros recaudos, pero vamos en busca de ganar el partido”. Además, confirmó que podría haber al menos una modificación en el once inicial, ya que Gaspar Triverio arrastra una molestia física y será evaluado antes del compromiso.

Sarmiento intentará conseguir un resultado positivo en Córdoba para llegar con ventaja a la revancha en La Banda, donde buscará seguir avanzando en su sueño de ascender a la Primera Nacional.