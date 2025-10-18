Con miles de participantes se corrió este sábado la Maratón de la Lealtad

El candidato a senador de Fuerza Patria Peronista, José Emilio “Pichón” Neder, también realizó el recorrido junto a deportistas y militantes.

Con un marco multitudinario de participantes se desarrolló este sábado por la mañana la Maratón de la Lealtad 2025, que se inició en el Monumento al General Perón, sobre Autopista Santiago-La Banda, y tuvo dos modalidades: 10K en Carrera Competitiva y 5K en Caminata Recreativa.

Los recorridos fueron

En 5K: Autopista, Rivadavia, Almafuerte (esquina club Unión Santiago), Jujuy, Autopista hasta busto de Perón.

En 10K: Autopista, Rivadavia, Ejército Argentino, Diego de Rojas (Parque Aguirre), Gumersindo Sayago, Alsina, Costanera Chacho Lescano, Salta, Almafuerte, Autopista hasta busto de Perón. Hubo puestos de hidratación cada 3 km, premiación por categorías cada 10 años, música en vivo y estaciones médicas.

Participaron también el presidente del PJ local y candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista, José Emilio Neder; el vicegobernador Carlos Silva Neder y los candidatos a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputado provincial, Gerardo Montenegro, entre otros.

Tras completar el recorrido 5K, “Pichón” Neder expresó: “Muchas gracias de corazón a todos los deportistas que han participado, más allá de cualquier bandería; y a los militantes que nos acompañaron en este hermoso evento de actividad saludable, que de aquí en más vamos a llevar adelante todos los años. Esto es lo que construye el peronismo: con armonía, con respeto, con afecto y con unidad”.

Hubo más de 3.600 participantes (Aquí puedes acceder a la galería de fotos). Los ganadores fueron: en Masculino Juan Chaparro (Loreto) y en Femenino se impuso Gisella Díaz (Zanjón). En el final y tras la entrega de premios, Neder envió un especial saludo “a todas las madres de la provincia, deseándoles que pasen este domingo un muy feliz día”.