Policiales

Secuestraron un vehículo con pedido judicial en un control fronterizo

Durante la inspección no se detectaron irregularidades visibles. Al realizar la consulta en el sistema SIFCOP, el rodado registró un pedido de secuestro vigente.

Hoy 14:02
Vehículo secuestrado

En el marco de un operativo de control en puestos fronterizos, personal del Destacamento Fronterizo Los Mistoles llevó a cabo un procedimiento que culminó con el secuestro de un vehículo con pedido judicial.

El hecho ocurrió el 17 de octubre de 2025, cuando efectivos detuvieron la marcha de un automóvil marca Renault Duster, dominio AC005GK, que circulaba desde la provincia de Santiago del Estero con destino a Tucumán.

Durante la inspección no se detectaron irregularidades visibles; sin embargo, al realizar la consulta en el sistema SIFCOP, el rodado registró un pedido de secuestro vigente a requerimiento de una autoridad judicial.

El conductor fue identificado como un hombre mayor de edad con domicilio en Santiago del Estero, quien manifestó desconocer la medida judicial que pesaba sobre el vehículo.

El operativo se realizó en el marco de la Orden de Servicio N° 74/2025 – Mega Operativo Puestos Fronterizos, en concordancia con la O.S.E. N° 16/24 “Operativo Lapacho 2025”.

Como medida adoptada, se dio intervención a la justicia, disponiéndose que el vehículo permanezca secuestrado en el destacamento hasta nuevas directivas, además de remitir las actuaciones correspondientes.

