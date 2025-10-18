Sorprendieron a un hombre robando dentro de una vivienda y fue aprehendido por la Policía

Un rápido accionar de la Policía en Termas de Río Hondo permitió la aprehensión de un sujeto que fue sorprendido dentro de una vivienda del barrio Usina.
En horas del mediodía de este viernes, un rápido accionar de la Policía en Termas de Río Hondo permitió la aprehensión de un sujeto que fue sorprendido dentro de una vivienda del barrio Usina mientras intentaba sustraer diversos elementos del interior.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:30, en un domicilio ubicado en pasaje Río Negro, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 40 y efectivos de la Departamental N° 6 fueron alertados por vecinos que advirtieron movimientos sospechosos en una casa que se encontraba sin moradores.
Al arribar al lugar, los uniformados ingresaron y hallaron al hombre en plena maniobra delictiva, teniendo en su poder una colcha de dos plazas, cortinas, jarras de vidrio, plancha, un reflector y una radio con su cargador. De inmediato, el individuo fue reducido y demorado.
Posteriormente, el aprehendido, un hombre de 37 años, fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.