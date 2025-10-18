Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 24º
X
Policiales

Sorprendieron a un hombre robando dentro de una vivienda y fue aprehendido por la Policía

Un rápido accionar de la Policía en Termas de Río Hondo permitió la aprehensión de un sujeto que fue sorprendido dentro de una vivienda del barrio Usina.

Hoy 14:24
El ladrón detenido

En horas del mediodía de este viernes, un rápido accionar de la Policía en Termas de Río Hondo permitió la aprehensión de un sujeto que fue sorprendido dentro de una vivienda del barrio Usina mientras intentaba sustraer diversos elementos del interior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:30, en un domicilio ubicado en pasaje Río Negro, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 40 y efectivos de la Departamental N° 6 fueron alertados por vecinos que advirtieron movimientos sospechosos en una casa que se encontraba sin moradores.

Te recomendamos: Secuestraron un vehículo con pedido judicial en un control fronterizo

Al arribar al lugar, los uniformados ingresaron y hallaron al hombre en plena maniobra delictiva, teniendo en su poder una colcha de dos plazas, cortinas, jarras de vidrio, plancha, un reflector y una radio con su cargador. De inmediato, el individuo fue reducido y demorado.

Posteriormente, el aprehendido, un hombre de 37 años, fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei llegó a Santiago del Estero acompañado por su hermana Karina
  2. 2. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por discapacidad suspendidas por la ANDIS
  3. 3. Elías Suárez ratificó el plan de desarrollo provincial ante jóvenes emprendedores, comerciantes e industriales
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de octubre: anticipan una jornada gris y máxima de 29º
  5. 5. Militantes de La Libertad Avanza acompañaron a Javier Milei en el centro de la ciudad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT