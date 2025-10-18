Urgido de un triunfo, Independiente visita a un entonado San Martín de San Juan

El Rojo, que aún no ganó en el torneo, enfrenta al Verde, que viene de vencer a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Hoy 01:02

Este domingo desde las 18, San Martín de San Juan se medirá ante Independiente en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Andrés Merlos, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli llega con un envión anímico tras el triunfazo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, donde se impuso 1-0 con un gol del Pulpo González, quien le dedicó el tanto a Miguel Ángel Russo. Sin embargo, el Verdinegro aún continúa último tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual, por lo que necesita volver a sumar de a tres para escapar del fondo y llegar con confianza al clásico cuyano ante Godoy Cruz.

“Teníamos que ganar, porque veníamos haciendo buenos partidos y merecíamos tener algunos puntos más, pero no los tenemos”, reconoció Romagnoli tras la victoria frente al Ciclón.

Por su parte, Independiente vive un presente complicado. El equipo de Gustavo Quinteros todavía no ganó en el campeonato y acumula una racha negativa que lo deja cerca de igualar uno de los peores registros de su historia. En su última presentación cayó 2-0 ante Lanús en Avellaneda, pese a generar varias ocasiones de gol y estrellar múltiples remates en los palos.

El Rojo no podrá contar con Santiago Montiel, expulsado ante el Granate, mientras que Franco Paredes podría reaparecer tras dejar atrás una molestia física.

Probables formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrtón Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Horacio Tijanovich, Tomás Fernández, Sebastián González e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Taborda, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 18:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: José Carreras

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez.