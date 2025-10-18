CLASIFICADOS PANORAMA
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025
Somos Deporte
VIDEO: Colapinto pinchó un neumático en una accidentada largada y quedó último
El piloto argentino marcha en el puesto 17 de la carrera Sprint del GP de Estados Unidos.
Hoy 14:30
Accidente Fórmula 1
Franco Colapinto
Fórmula 1
