VIDEO: Colapinto pinchó un neumático en una caótica largada y quedó último

El piloto argentino finalizó 14º en la carrera Sprint del GP de Estados Unidos.

Hoy 15:01

La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, disputada este sábado en la ciudad texana de Austin, comenzó con un impactante accidente que involucró a Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y a los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Luego de una jornada de prácticas libres y clasificación el viernes, el fin de semana de acción en el Circuito de las Américas arrancó con esta carrera sprint que sirvió de antesala para la clasificación de la competencia principal del domingo. Sin embargo, la emoción se transformó rápidamente en tensión apenas se apagaron las luces del semáforo.

En la primera curva, Hülkenberg intentó sobrepasar por dentro al australiano Piastri, quien lo encerró y terminó tocando la rueda delantera derecha del alemán, provocando que el Sauber hiciera un trompo y quedara detenido en medio de la pista. El toque también afectó a los McLaren: Piastri, desestabilizado por el impacto, chocó contra su compañero Norris, y ambos quedaron fuera de carrera.

En medio del caos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró evitar el accidente, aunque en la maniobra pinchó un neumático y recibió un golpe desde atrás que pudo haberle dañado la suspensión. Tras pasar por boxes, el piloto de Pilar se reacomodó y terminó la competencia en el puesto 14, tras largar desde el 17°.

La prueba finalizó bajo Auto de Seguridad y tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien dominó de punta a punta para sumar más puntos en su camino hacia un nuevo título mundial.