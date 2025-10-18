Barcelona venció al Girona y se adueñó de la punta de la liga española

El conjunto catalán se impuso por 2-1 para llegar a la cima.

Hoy 14:50

En un vibrante duelo correspondiente a la novena fecha de La Liga, el Barcelona F.C superó por 2-1 al Girona F.C en el Estadio Olímpico de Montjuic y se quedó con el primer puesto del campeonato español, desplazando al Real Madrid al segundo lugar.

El conjunto dirigido por Hansi Flick consiguió un triunfo clave gracias a los goles de Pedri y Ronald Araújo, mientras que el belga Axel Witsel descontó para el equipo conducido por Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

Durante la primera parte, el Culé mostró un planteo ofensivo sólido y generó varias oportunidades de peligro. A los 13 minutos, Pedri abrió el marcador con una gran jugada individual: el mediocampista dominó dentro del área y definió con precisión ante la salida del arquero argentino Paulo Gazzaniga.

Sin embargo, el Girona reaccionó rápidamente. Apenas siete minutos después, Witsel igualó el marcador con una espectacular chilena que dejó sin reacción al guardameta polaco Wojciech Szczęsny.

En el complemento, el Barcelona mantuvo la presión y buscó romper la férrea defensa visitante. El esfuerzo tuvo recompensa en el tiempo añadido: a los 45+3, Ronald Araújo conectó un pase de Frenkie de Jong y selló el 2-1 definitivo, desatando la euforia de los hinchas azulgranas.

Con este resultado, el equipo de Flick alcanzó la cima de La Liga y extendió su gran presente futbolístico. Por su parte, el Girona sufrió una nueva caída que lo aleja de los primeros puestos.

En otro resultado destacado de la jornada, el Sevilla cayó 3-1 ante el RCD Mallorca, profundizando su mal momento en el torneo.