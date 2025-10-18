Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 23º
Rosario Central derrotó a Platense y se afianza en zona de clasificación

El Canalla venció como local al Calamar por 1-0 con gol de Alejo Véliz.

Hoy 20:18

En una jornada cargada de emoción y recuerdos, Rosario Central se impuso por 1-0 a Platense en el Gigante de Arroyito, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro estuvo marcado por el homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del Canalla, cuyo legado fue recordado con gran afecto por los hinchas auriazules.

El único gol del partido lo marcó Alejo Véliz, de cabeza. Con ese tanto, el Canalla logró tres puntos clave ante el campeón vigente, reafirmando su gran presente futbolístico bajo la conducción de Ángel Di María.

Con esta victoria, Rosario Central no solo se aleja como líder de la tabla anual, sino que también queda a un paso de asegurar su clasificación a los octavos de final por la Zona B del certamen. 

En una noche especial, el equipo rosarino volvió a mostrar carácter, buen juego y un profundo respeto por la memoria de quien marcó una era en la historia del club.

