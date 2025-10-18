El municipio de la ciudad de La Banda realizó actividades para homenajear a las madres bandeñas

Esta es la décima edición, siempre tratamos de hacer desde la Oficina de Emprendedores diferentes ferias de acuerdo a las fechas especiales que salen en el momento.

La Oficina de Emprendedores y la Dirección de Género de la municipalidad de La Banda, organizaron una feria de emprendedores para celebrar el "Día de la Madre" y una masterclass de ritmos para conmemorar el "Día Internacional Contra el Cáncer de Mama".

Estas actividades se realizaron el día viernes a la tarde, en la explanada del Museo Municipal “Lázaro Criado” situado en la tradicional esquina bandeña de Av. Besares y Av. Belgrano, y contaron con el acompañamiento del secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani.

Desde las áreas dependientes de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informaron que en la feria participaron más de 50 emprendedores y la masterclass estuvo a cargo de profesoras de educación física de la Dirección de Deportes y Recreación.

En la oportunidad, la responsable de la Oficina de Emprendedores, Zahen Nabac, destacó: “Esta es una actividad que se viene realizando desde la gestión de nuestro intendente Roger Nediani. En esta ocasión estamos haciendo una feria especial por el Día de la Madre dónde tuvimos una convocatoria súper exitosa, con más de 50 emprendedores bandeños de diferentes rubros y especialmente cosas femeninas para regalar en esta fecha especial.

La verdad que cada encuentro fue muy exitoso y tenemos muchas demandas de feriantes. Ellos se van muy conformes a sus casas porque la idea es apoyar e incentivar la economía local y darle una oportunidad a ellos para que puedan mostrar y comercializar sus productos.

Por lo tanto, queremos seguir trabajando de esta forma y siempre tratar, como lo decía anteriormente, de darle una mano al emprendedor bandeño”.

Por su parte, la directora de Género, Lic. Belén Benac, explicó: “Hoy estamos articulando desde la Dirección de Género con la Oficina de Emprendedores una actividad teniendo en cuenta que en octubre no solo festejamos el Día de la Madre, sino que también se conmemora, el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre específicamente.

Por lo tanto, durante todo el mes de octubre hacemos lo que es concientización y sensibilización acerca de esta enfermedad, ya que hay muy poca información acerca de ella, siendo que es una de las principales causas de muertes de las mujeres.

Entonces, desde la Dirección de Género todos los octubres hacemos esta campaña de prevención y hoy nos hemos querido sumar al área de microemprendimiento para poder conmemorar este día a través

de una Masterclass de Zumba, a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación”.

Agregó: “Por suerte tuvimos una buena convocatoria en la Masterclass y también hubo mujeres que vinieron a participar de la feria y se han sumado. Así que estamos muy contentas con la participación de tantas mujeres.

Queríamos articular lo que era una actividad recreativa, pero que no deje de ser informativa y en un marco también de festejo, porque hay muchas mujeres que se han acercado y nos han dicho que han vencido el cáncer.

Entonces, estas actividades sirven para visibilizar la lucha de esas mujeres también”.