Sarmiento recibe a Vélez en Junín en duelo de realidades opuestas

El Verde y el Fortín se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 01:04

Sarmiento recibirá este domingo a Vélez desde las 15:00 en el Estadio Eva Perón de Junín, en un duelo clave por la fecha 13 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Facundo Sava buscará seguir sumando para alejarse del descenso, mientras que el Fortín, de Guillermo Barros Schelotto, apunta a mantenerse firme en la pelea por la Zona B.

El Verde llega con confianza tras un triunfo histórico frente a River en el Monumental por 1-0, que le permitió despegarse a seis puntos de Aldosivi, actualmente en zona de descenso en la tabla anual. Sin embargo, con 12 unidades aún en juego, Sarmiento sabe que cada punto será vital para asegurar la permanencia en la Primera División.

Vélez, en tanto, viene de caer 2-1 ante Rosario Central como local, pero sigue segundo en la Zona B con 22 puntos, a solo dos del líder Riestra. El Fortín enfoca todos sus esfuerzos en pelear por el Clausura, ya que los puestos de clasificación a Copa Sudamericana quedan fuera de su alcance esta temporada.

Detalles del partido:

Hora: 15:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Ariel Cruz

Estadio: Eva Perón de Junín