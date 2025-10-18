La Municipalidad de La Banda reprogramó el taller sobre menopausia, síntomas y tratamiento en adultos mayores en el Cine Renzi

El encuentro, dirigido a adultos mayores y al público en general, tiene como objetivo brindar herramientas para el autocuidado, la salud integral y la promoción del bienestar emocional y físico.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, informa que el taller sobre menopausia, síntomas y tratamiento en adultos mayores fue reprogramado para el miércoles 22 de octubre a las 8:30 en el Cine Teatro Renzi, ubicado en Avenida Besares 152.

La actividad estará a cargo de la Dra. Gabriela Jorge, ginecóloga y mastóloga, quien brindará información actualizada sobre los cambios físicos y emocionales que acompañan la menopausia, los principales síntomas y los distintos abordajes terapéuticos y preventivos disponibles para mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del enlace https://bit.ly/InscripcionMenopausiaySexualidadLB o por WhatsApp al 385-579-2997. Los cupos son limitados.

En este sentido el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “espacios como este permiten derribar mitos y promover la información como herramienta de salud. La menopausia no debe vivirse en silencio; el acompañamiento médico y emocional es fundamental para transitarla con bienestar y seguridad”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a la promoción de la salud integral, la prevención y el acompañamiento a las personas mayores de la comunidad.