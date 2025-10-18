Sarmiento cayó ante Atenas en Río Cuarto y definirá la serie en La Banda

El Profe no pudo ante el conjunto cordobés y perdió por 1-0 en el partido de ida de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A.
El gol del conjunto cordobés fue anotado por Hernández a los 18 minutos del segundo tiempo.
Tras el tanto, el equipo bandeño buscó el empate con intensidad, pero no logró vulnerar la defensa de Atenas y se quedó sin chances de llevar un resultado positivo desde Córdoba.
Ahora, Sarmiento deberá ganar en La Banda para avanzar a los cuartos de final de la Reválida del Federal A y mantener vivo su sueño de ascenso a la Primera Nacional.