Sarmiento cayó ante Atenas en Río Cuarto y definirá la serie en La Banda

Hoy 20:19

En el partido de ida de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A, Sarmiento de La Banda cayó por 1-0 ante Atenas de Río Cuarto.

El gol del conjunto cordobés fue anotado por Hernández a los 18 minutos del segundo tiempo.

Tras el tanto, el equipo bandeño buscó el empate con intensidad, pero no logró vulnerar la defensa de Atenas y se quedó sin chances de llevar un resultado positivo desde Córdoba.

Ahora, Sarmiento deberá ganar en La Banda para avanzar a los cuartos de final de la Reválida del Federal A y mantener vivo su sueño de ascenso a la Primera Nacional.