Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Sarmiento cayó ante Atenas en Río Cuarto y definirá la serie en La Banda

El Profe no pudo ante el conjunto cordobés y perdió por 1-0 en el partido de ida de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 20:19

En el partido de ida de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A, Sarmiento de La Banda cayó por 1-0 ante Atenas de Río Cuarto

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El gol del conjunto cordobés fue anotado por Hernández a los 18 minutos del segundo tiempo.

Tras el tanto, el equipo bandeño buscó el empate con intensidad, pero no logró vulnerar la defensa de Atenas y se quedó sin chances de llevar un resultado positivo desde Córdoba.

Ahora, Sarmiento deberá ganar en La Banda para avanzar a los cuartos de final de la Reválida del Federal A y mantener vivo su sueño de ascenso a la Primera Nacional.

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto superó a su compañero Gasly sobre el final y terminó 17º en el GP de Estados UNidos
  2. 2. En vivo: Argentina, con el regreso del santiagueño Maher Carrizo, va por la gloria ante Marruecos
  3. 3. Fue un “Buendía” para el Aston Villa: victoria con presencia argentina ante el Tottenham sin Romero, ausente por lesión
  4. 4. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  5. 5. El Diablo metió la cola: triunfazo del Manchester United ante el Liverpool en Anfield, en el clásico inglés
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT