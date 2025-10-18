Colapinto habló del incidente en la Sprint del GP de Estados Unidos: “Falta ritmo”

El argentino contó que sufrió una pinchadura producto del toque de algún piloto pero no puso excusas sobre su rendimiento.
Franco Colapinto, piloto de Alpine, estuvo involucrado en el caótico inicio de la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, que dejó fuera de competencia a los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y también al español Fernando Alonso, de Aston Martin.
En medio del desorden tras la largada, Colapinto sufrió una pinchadura de neumático que lo obligó a pasar por boxes mientras se mostraba la bandera amarilla. “Me tocaron de atrás y me pincharon una goma. No sé bien qué pasó, había mucho lío. Alguno me habrá tocado”, declaró el argentino al finalizar la carrera corta en Austin.
A pesar de las complicaciones, el piloto de Alpine se mantuvo en pista hasta el final y, tras largar desde la posición 17°, finalizó 14°, aprovechando un nuevo accidente entre Lance Stroll y Esteban Ocon, sumado a la penalización de diez segundos a Oliver Bearman.
Sin embargo, Colapinto reconoció que no quedó conforme con el rendimiento del auto: “Falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender qué pasa para la qualy y tratar de estar un poco mejor porque nos está costando este fin de semana”.
El argentino volverá a salir al trazado estadounidense este sábado a las 18:00 para la clasificación, de cara a la carrera principal que comenzará a las 16:00 y recorrerá un total de 308 kilómetros en 56 vueltas.