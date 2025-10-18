Thiago Medina y su reacción a las críticas de Martín Cirio sobre su accidente

Daniela Celis relató cómo el ex “Gran Hermano” vivió las burlas del streamer, quien había ridiculizado su aspecto después de su grave accidente en moto.

Martín Cirio se burló de la cara de Thiago Medina tras la internación y generó polémica. “Le quedó rara”, opinó al aire de su streaming.

Luego de estar 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el joven de 22 años recibió el alta médico. Si bien se mostró emocionado y feliz en su primera aparición pública, su cambio físico impactó a todos: había perdido varios kilos.

Después de que se viralizara la opinión del streamer, Daniela Celis dio una nota para Los profesionales de siempre (ElNueve) y se refirió a los polémicos dichos.

“Enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así, de esa manera. Entendemos también el humor de él. He ido a varios streams de él”, comentó “Pestañela”.

Acto seguido, reveló la reacción que tuvo su exnovio cuando le explicó lo que había pasado con Cirio: “Le cuento a Thiago la situación porque no estaba ni enterado él. No sabía nada. Yo le quería decir porque estuvo del otro lado él. Thiago está queriendo estar bien. Quiere recuperarse para poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único requisito. No le importa más nada en el mundo”.

“Me gustó la actitud de las disculpas”, destacó, dejando en claro que está todo bien y aclarado.