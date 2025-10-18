Israel recibió los cuerpos de dos rehenes fallecidos y crece la tensión en Gaza

El hallazgo se produce en medio de la presión del gobierno de Netanyahu, que mantiene cerrado el paso de Rafah hasta que Hamas devuelva todos los cuerpos de los rehenes.

Hoy 18:21

La situación en la Franja de Gaza volvió a escalar este sábado, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Cruz Roja recibió dos ataúdes con cuerpos de rehenes fallecidos en el sur del territorio.

Esta nueva entrega ocurre en medio de una fuerte presión de Israel, que condicionó la reapertura del estratégico paso fronterizo de Rafah —clave para el ingreso de ayuda humanitaria— a la devolución de todos cuerpos de los rehenes que aún permanecen en Gaza.

Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu reiteraron que el paso hacia Egipto “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, hasta que Hamas cumpla con esa condición del acuerdo de cese al fuego.

En toda la Franja de Gaza, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para recuperar cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras Hamas intenta localizar los restos de los rehenes israelíes que debe entregar. Turquía envió a 81 especialistas de su agencia de gestión de desastres para colaborar, pero el equipo permanece retenido en la frontera con Egipto desde el viernes.

El acuerdo de cese al fuego, vigente desde el 10 de octubre, establecía que Hamas debía liberar a todos los rehenes, vivos o muertos. Hasta ahora, el grupo terrorista liberó a 20 secuestrados con vida y entregó los restos de 10 de los 28 cautivos fallecidos.

Las autoridades israelíes confirmaron este sábado la identificación de los restos de Eliyahu Margalit, un hombre de más de 70 años que fue asesinado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel restituyó los cuerpos de 15 prisioneros palestinos, lo que elevó a 135 el total de cadáveres repatriados como parte de acuerdo.