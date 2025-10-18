Ingresar
Evangelina Anderson habló tras los rumores de romance con un joven político

La modelo rompió el silencio y aclaró cuál es su verdadero vínculo con el hombre de 25 años con quien fue vinculada en los últimos días.

Hoy 19:26

Después de que la vincularan con un Leandro Paredes tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson volvió a estar en boca de todos recientemente. Ahora, a la modelo la relacionaron con Franco Berlín, un joven que es Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación.

Ante los rumores, el periodista Gustavo Méndez se contactó vía WhatsApp con la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) para saber la verdad.

“Quería consultarte una info que me llegó y que tengo superchequeada. Sé que estás saliendo o conociéndote con Fran Berlín”, escribió el conductor. La rubia respondió a ese mensaje con emojis de caritas llorando de risa.

La respuesta de Eva fue aún más contundente: “Tiene 25 años Fran y es el chico que sale con mi hermana”. De esta manera, Anderson dejó en claro que el funcionario cercano a Patricia Bullrich es la pareja de Celeste, su hermana.

