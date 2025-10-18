Nediani:"No hay lugar para el egoísmo ni el resentimiento; debemos trabajar unidos por La Banda y la provincia"

Roger Nediani recorrió La Banda y la Capital con un mensaje de unidad y compromiso de cara a las elecciones.

Hoy 19:29

El Ing. Roger Elías Nediani, candidato a gobernador del Frente Unidos para el Futuro por Santiago del Estero , recorrió las calles de La Banda y la ciudad Capital, donde mantuvo contacto directo con los vecinos y transmitió un mensaje de unidad, compromiso y esperanza de cara a las próximas elecciones.

“Debemos encontrarnos unidos. No hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para peleas entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es aunar criterios, trabajar juntos y salir todos, uno al lado del otro, a transmitir cuál es el programa de gobierno que tenemos para la provincia de Santiago del Estero”.

El candidato resaltó especialmente el rol de La Banda dentro del proyecto político que encabeza: “Y en nuestra querida ciudad de La Banda, compañeras, compañeros, jóvenes, aquí más todavía debemos demostrar este 26 de octubre que La Banda es definitivamente del espacio Compromiso y Participación Ciudadana que conducimos nosotros, y que vamos a seguir porque venimos haciendo las cosas como corresponde: con transparencia, con compromiso, con trabajo y con dedicación”.

Nediani también subrayó el crecimiento de la ciudad y la necesidad de continuar transformándola: “Muchos vecinos me dicen que faltan cosas, y por supuesto que faltan, todavía hay mucho por hacer. Pero no debemos olvidar de dónde arrancamos y cómo hoy la ciudad se viene transformando, y se va a seguir transformando, porque vamos a seguir trabajando por La Banda y por toda la provincia”.

Finalmente, envió un mensaje de confianza y proyección: “No solo vamos a andar muy bien en estas elecciones, sino que La Banda va a tener a Nediani en 2026 y por lo menos hasta el 2030. Díganle a su familia, a sus amigos y a sus vecinos que vamos a seguir defendiendo esta ciudad por mucho tiempo, porque las familias bandeñas saben y valoran lo que venimos haciendo”.