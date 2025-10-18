Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo

La modelo argentina se cruzó con la estrella internacional en un evento y registró el momento en un video que rápidamente se volvió viral.

Hoy 19:34

Sofía “Jujuy” Jiménez protagonizó un momento surreal junto a Kim Kardashian que terminó viralizado en redes. Sofí fue invitada al avant premier de la película All’fair en Los Ángeles, California, y al ver a la exesposa de Kanye West se acercó a ella con la intención de entregarle un regalo muy especial.

Captura de video

La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram, que captura el momento en el que le entregó a la mediática un mate y su respectiva bombilla, con el nombre “Kim Kardashian” grabado.

Alentada por Barbie Simmons, Jujuy esperó justo antes de que la dueña de Skims saliera del lugar para llamar su atención y acercarle este regalo. La homenajeada sonrió a cámara mientras agradecía el gesto, entregó la caja a su guardia de seguridad y procedió a marcharse.

Sobre este icónico momento, Sofi contextualizó la situación con un simpático mensaje junto a la publicación. “Objetivo cumplido. Le regalé un mate a la Kim. ¿Cómo la ven tomándose unos buenos matesulis, eh?“. Luego, agregó con humor: “Ojo, ella todavía se debe estar preguntando para qué sirven las cosas que hay en el paquete: yerba, mate, y bombilla. ¡Aguante Argentina y nuestras locuras!“.

La publicación sorprendió a sus seguidores, pero no dudaron en felicitarla por esta hazaña: “Llevando la Argentina al mundo”, “¡Qué buen regalo le hiciste!“, ”Te adoro Sofi, rápida simpática y hermosa, la Kim ni tiempo de reaccionar tuvo“, fueron algunos comentarios que recibió.