El campeón del mundo exhibió toda su jerarquía y largará desde el primer lugar en la carrera del domingo. El piloto argentino alcanzó la Q2, pero finalizó un puesto por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Max Verstappen fue el más rápido en la Clasificación del GP de Estados Unidos y largará desde el primer lugar en la carrera de mañana en el Circuito de las Américas. Detrás de él, estará el McLaren de Lando Norris y la Ferrari de Charles Leclerc. Franco Colapinto logró avanzar hasta la Q2 y quedó 15°.