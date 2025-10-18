Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 23º
X
Locales

El Gobierno de la Provincia anunció el cronograma de pago de bonos extraordinarios para beneficiarios de planes sociales y personas celíacas

Por disposición del gobernador Gerardo Zamora, se otorgarán bonos de entre $150.000 y $240.000, que se pagarán en tres cuotas entre octubre y diciembre.

Hoy 20:30

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, por indicación del gobernador Gerardo Zamora, anunció el cronograma de pago de los bonos extraordinarios para beneficiarios de planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas para personas celíacas, anunciados oportunamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo hizo acompañado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, y el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai.

Planes de emergencia provinciales: un bono total de $240.000, en tres cuotas de $80.000, cuya primera parte será abonada el día Lunes 20 de octubre y sucesivamente los meses de noviembre y diciembre.

Titulares de tarjetas sociales: un bono total de $210.000, en tres cuotas de $70.000, cuya primera cuota se hará efectiva el 23 de Octubre y sucesivamente los meses de noviembre y diciembre.  

Personas beneficiarias de la tarjeta para celíacos: un bono total de $150.000, cuya primera cuota de $50.000 se hará efectiva el 23 de Octubre, y sucesivamente los meses de noviembre y diciembre.

Los pagos se efectuarán a través de los mecanismos habituales de acreditación.

Estas sumas extraordinarias están exentas de cualquier tipo de descuento.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei llegó a Santiago del Estero acompañado por su hermana Karina
  2. 2. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por discapacidad suspendidas por la ANDIS
  3. 3. Milei en Santiago: "Estamos en un momento bisagra, sigamos avanzando hacia las ideas libertarias"
  4. 4. Franco Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1
  5. 5. Boca dejó pasar otra gran oportunidad y pese al gol de Zeballos, cayó ante un sorpresivo Belgrano en la Bombonera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT