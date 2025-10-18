El Gobierno de la Provincia anunció el cronograma de pago de bonos extraordinarios para beneficiarios de planes sociales y personas celíacas

Por disposición del gobernador Gerardo Zamora, se otorgarán bonos de entre $150.000 y $240.000, que se pagarán en tres cuotas entre octubre y diciembre.

Hoy 20:30

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, por indicación del gobernador Gerardo Zamora, anunció el cronograma de pago de los bonos extraordinarios para beneficiarios de planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas para personas celíacas, anunciados oportunamente.

Lo hizo acompañado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, y el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai.

Planes de emergencia provinciales: un bono total de $240.000, en tres cuotas de $80.000, cuya primera parte será abonada el día Lunes 20 de octubre y sucesivamente los meses de noviembre y diciembre.

Titulares de tarjetas sociales: un bono total de $210.000, en tres cuotas de $70.000, cuya primera cuota se hará efectiva el 23 de Octubre y sucesivamente los meses de noviembre y diciembre.

Personas beneficiarias de la tarjeta para celíacos: un bono total de $150.000, cuya primera cuota de $50.000 se hará efectiva el 23 de Octubre, y sucesivamente los meses de noviembre y diciembre.

Los pagos se efectuarán a través de los mecanismos habituales de acreditación.

Estas sumas extraordinarias están exentas de cualquier tipo de descuento.