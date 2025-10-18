La Policía de la Provincia agradeció a la comunidad por la colaboración tras los cortes de transito

La Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia destacaron el acompañamiento de comerciantes y vecinos ante los cortes y desvíos dispuestos por el operativo de seguridad.

Hoy 20:13

A través de un comunicado enviado por la División Relaciones Policiales, autoridades de la Policía de la Provincia, resaltó la colaboración de la población santiagueña, tras los cortes de tránsitos, ocasionados por la visita el presidente Javier Milei.

"La Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia agradecen a comerciantes y a la comunidad en general por la colaboración y comprensión brindada ante los cortes y desvíos de tránsito implementados durante el operativo de seguridad por la visita del señor Presidente de la Nación, Lic. Javier Milei, a la ciudad Capital.

El dispositivo se realizó junto a fuerzas federales, siguiendo los protocolos correspondientes para la seguridad del jefe de Estado, desarrollándose con total normalidad y sin inconvenientes", destacaron las autoridades.