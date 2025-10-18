Defensores de Monte Quemado arrancó con el pie derecho en el Regional: triunfo ante Salamanca

En el inicio del Torneo Regional Federal Amateur 2025, el Verde debutó con una victoria ajustada por 1 a 0 en el duelo correspondiente a la Zona 10 de la Región Centro.

Hoy 22:02

Defensores de Monte Quemado hizo valer su localía y comenzó el certamen con una sonrisa. En un partido parejo, el elenco verde logró imponerse por la mínima diferencia ante Atlético Salamanca, sumando tres puntos clave en el arranque del Torneo Regional Federal Amateur, correspondiente a la Zona 10 de la Región Centro.

El encuentro tuvo pasajes de intensidad y un desarrollo cerrado, donde el dueño de casa aprovechó su oportunidad para abrir el marcador y luego sostener la ventaja.

En la próxima fecha, Defensores de Monte Quemado visitará a Club Atlético Talleres de Quimilí, mientras que Atlético Salamanca buscará recuperarse cuando reciba a Sportivo Comercio de Campo Gallo.

Domingo

16.00 Atlético Icaño vs. La Ensenada de Quimilí

17.00 Central Córdoba de Frías vs. Dos Leones de Frías

17.00 Atoj Pozo de Loreto vs. Vélez de San Ramón

17.00 Los Verdes Del Mojón vs. Talleres de Nueva Esperanza

17.30 Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Talleres de Quimilí

17.30 Atlético Gramilla vs. Comercio Central Unidos

20.30 Central Argentino vs. Agua y Energía

21.00 Unión Santiago vs. FIDA de El Arenal