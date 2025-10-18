Río Dulce se impuso ante Argentino en Las Termas y comenzó con victoria el Regional

Con un doblete de Leonel González, se impuso por 2 a 0 en el marco de la primera fecha de la Zona 13 de la Región Centro.

Hoy 22:03

El Club Social y Deportivo Río Dulce comenzó el certamen con una victoria convincente en condición de local al imponerse por 2 a 0 ante Argentino de Las Termas, en el marco de la primera fecha de la Zona 13 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

A los 21 minutos del primer tiempo, Leonel González aprovechó una segunda jugada dentro del área para abrir el marcador y encaminar el triunfo. Minutos más tarde, a los 32, el mismo delantero volvió a decir presente con una definición ajustada ante la salida de Matías Chávez, firmando el 2-0 definitivo.

En la próxima jornada, Río Dulce de Las Termas intentará prolongar su buen momento cuando visite a Comercio Central Unidos, mientras que Argentino de Las Termas buscará la recuperación en casa frente a Atlético Gramilla.

Domingo

16.00 Atlético Icaño vs. La Ensenada de Quimilí

17.00 Central Córdoba de Frías vs. Dos Leones de Frías

17.00 Atoj Pozo de Loreto vs. Vélez de San Ramón

17.00 Los Verdes Del Mojón vs. Talleres de Nueva Esperanza

17.30 Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Talleres de Quimilí

17.30 Atlético Gramilla vs. Comercio Central Unidos

20.30 Central Argentino vs. Agua y Energía

21.00 Unión Santiago vs. FIDA de El Arenal