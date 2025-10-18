Tras su paso por Santiago del Estero, Milei encabezó un acto en Tucumán: "No nos quedemos a mitad de camino"

El presidente Javier Milei continuó este sábado con su campaña proselitista en la provincia de Tucumán luego de haber estado en Santiago del Estero, donde pidió "no volver al pasado" y volvió a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner, de quien recordó que "anda en tobillera y no puede pisar la calle".
En la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, y en la ciudad de Santiago del Estero, el Presidente reiteró su habitual actividad en la campaña 2025: hablarle a sus seguidores con un megáfono desde una camioneta en movimiento.
"Sabemos que pasamos tiempos difíciles, pero no nos quedemos a mitad de camino", dijo ya casi como un slogan de campaña Javier Milei.
En la previa a la visita presidencial a Tucumán, se registró un enfrentamiento entre militantes de La Libertad Avanza y opositores a la gestión nacional en la localidad. La intervención de la policía provincial terminó con un detenido en la localidad de Yerba Buena, en las inmediaciones de la capital tucumana.
"Sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande la Argentina nuevamente", remarcó Milei. "Hagamos que tenga sentido este esfuerzo, no nos quedemos a mitad de camino. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", señaló.
"Siempre es una alegría estar en Tucumán, en donde se puso la piedra fundamental de la independencia", comenzó diciendo Milei. Luego, en su breve discurso, como es habitual reconoció los logros de su gobierno e incentivó a la militancia a seguir avanzando en ese rumbo. "Es eleguir entre las ideas de la libertad o volver a la barbarie kirchneristas, la esclavitud que ellos proponen".
"Nunca dije que iba a ser fácil, hoy estamos a mitad de camino, sigamos adelante", comentó el mandatario a una semana de los comicios que definirán los nuevos legisladores nacionales. "Bajamos la inflación y la seguridad", comentó el presidente.
De esta manera, el mandatario volvió a remarcar sus logros como lo viene haciendo en cada acto de campaña con la imagen del presidente arriba de una camioneta con el micrófono diciendo: "Si la libertad no avanza la Argentina retrocede".