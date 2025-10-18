Zamora y Elías Suárez recibieron el respaldo de miles de dirigentes del Frente Cívico

Los candidatos encabezaron dos actos con miles de dirigentes, militantes y vecinos, donde se reiteró el compromiso con el modelo de desarrollo provincial impulsado por el Frente Cívico.

Hoy 22:24

El máximo referente del Frente Cívico por Santiago y candidato a senador nacional, Gerardo Zamora, y el candidato a gobernador, Elías Suárez, encabezaron este sábado dos importantes plenarios, donde recibieron el masivo respaldo de miles de dirigentes, militantes y vecinos.

El primer encuentro se desarrolló en el Club Jorge Newbery de la ciudad Capital, con dirigentes de los circuitos 3A, 4, 4A y 4B, y el segundo en la sede del Frente Cívico ubicada en Av. Rivadavia, con representantes de los circuitos 1, 2, 2A, 3 y 5.

Elías Suárez expresó su agradecimiento por el contundente respaldo del pueblo santiagueño en cada una de las reuniones, tanto con la militancia de la principal fuerza política de Santiago del Estero, como también en cada encuentro con vecinos y representantes de distintos sectores sociales.

“El Frente Cívico –dijo el candidato a gobernador- tiene un gran desafío este 26 de octubre para ratificar el avance realizado con el liderazgo de Zamora”, oportunidad en la que ratificó el perfil agroindustrial de la provincia, potenciando las oportunidades para los sectores vinculados a la producción de materia prima, generando más fuentes de trabajo, consiguiendo mayores rendimientos a los productos locales y con menores costos.

“Vamos a transformar la materia prima en trabajo para los jóvenes, hombres y mujeres de toda la provincia para un mayor desarrollo comercial y progreso, porque Santiago tiene futuro y ese es mi compromiso", sentenció.

Por su parte, Gerardo Zamora instó a los fiscales mesa, encargados de escuelas, fiscales generales y a militancia en general para que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad, democracia y paz social. Y en ese contexto también llamó a "defender el proyecto del Frente Cívico llevando el mensaje para garantizar la continuidad del crecimiento de la provincia".

El líder político dio un firme respaldo a la figura de Elías Suárez, por sus condiciones y compromiso con el proyecto que permitió ubicar a Santiago del Estero entre las provincias con mejores indicadores del país, en términos sociales y productivos.

“Tenemos gente muy preparada en nuestro espacio, como Elías Suárez, nuestro futuro gobernador, quien por su experiencia y capacidad es el mejor garante de todo lo realizado, quien va seguir trabajando en la continuidad de nuestro proyecto”, expresó ante la algarabía de la multitud que anticipó un rotundo triunfo en las elecciones del domingo 26.

Antes de despedirse, Zamora agradeció a cada uno de los santiagueños que acompañan este proyecto y en su nombre, de Elías Suárez y de todos los que integran el Frente Cívico por Santiago, envió un afectuoso saludo a todas las madres que este domingo celebran su día.