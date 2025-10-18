Allanan una vivienda tras viralización de fotos con armas

La Policía actuó tras detectar imágenes en Facebook donde jóvenes del barrio Tala Pozo posaban con armas. En el allanamiento secuestraron tres armas de fuego y plantas de marihuana.

Hoy 22:39

La investigación se inició luego de que circularan imágenes en Facebook en las que varios jóvenes aparecían exhibiendo armas. En un allanamiento realizado en el barrio Tala Pozo, localidad de Herrera, la Policía secuestró tres armas de fuego y plantas de marihuana.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°19 de Herrera, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N°18, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Tala Pozo, por portación ilegal de armas de fuego.

La causa se originó semanas atrás, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre una publicación en redes sociales en la que varios jóvenes del mismo barrio aparecían posando con un arma de fuego. A partir de esta información, la policía en conjunto con la Fiscalía dispuso una serie de medidas que culminaron con la orden judicial para una vivienda.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron tres armas de fuego —dos revólveres y una escopeta— escondidas entre muebles y objetos del domicilio. Además, en una de las habitaciones se encontraron seis macetas con plantines de una sustancia vegetal, la cual fue sometida a pruebas de campo por personal de drogas peligrosas, confirmándose que se trataba de marihuana.

Un joven de 23 años fue demorado durante el operativo, mientras que otro de 20 años, identificado como el principal sospechoso, fue trasladado a sede policial. Los elementos incautados fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Las autoridades destacaron que el accionar permitió retirar de circulación armas que representaban un riesgo para la seguridad pública y desarticular una situación vinculada al consumo y tenencia de sustancias prohibidas.