La Policía esclareció un hurto y detuvo a un joven sospechado del hecho

Hoy 22:42

Personal policial de la Comisaria Comunitaria 17º dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 14, logró esclarecer un hurto ocurrido el dia viernes, luego de que un vecino denunciara la sustracción de una caja con herramientas desde la caja de su camioneta.

A partir de averiguaciones realizadas, los efectivos identificaron como presunto autor a un joven de 19 años, quien fue interceptado cuando circulaba por la ciudad de Pinto. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de aprehendido.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar la caja de herramientas denunciada como sustraída, la cual fue posteriormente reconocida y entregada a su propietario.

La causa continúa bajo investigación para determinar si el detenido estaría vinculado a otros hechos similares ocurridos en la zona.