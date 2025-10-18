Jimbo se perdió en el barrio Saint Germain y su familia lo busca desesperadamente

Es un perrito caniche blanco de tamaño pequeño. No llevaba collar al momento de su desaparición. Piden ayuda a los vecinos de la zona.
Este sábado al mediodía se perdió Jimbo, un perrito caniche blanco de tamaño pequeño, en el barrio Saint Germain. Su familia lo busca con profunda angustia y solicita colaboración a toda la comunidad.
Jimbo es de pelaje largo, color blanco, y al momento de extraviarse no tenía collar. Es un animal muy querido por su familia, que no ha dejado de recorrer la zona desde su desaparición.
Piden a quienes vivan en Saint Germain o zonas cercanas que, ante cualquier información sobre el paradero del perrito, se comuniquen de inmediato a los siguientes números de contacto:
385 4113260 o al 385 4043034.
Cualquier dato puede ser clave para que Jimbo vuelva a casa.