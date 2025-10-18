Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 19º
X
Mascotas

Jimbo se perdió en el barrio Saint Germain y su familia lo busca desesperadamente

Es un perrito caniche blanco de tamaño pequeño. No llevaba collar al momento de su desaparición. Piden ayuda a los vecinos de la zona.

18/10/2025

Este sábado al mediodía se perdió Jimbo, un perrito caniche blanco de tamaño pequeño, en el barrio Saint Germain. Su familia lo busca con profunda angustia y solicita colaboración a toda la comunidad.

Jimbo es de pelaje largo, color blanco, y al momento de extraviarse no tenía collar. Es un animal muy querido por su familia, que no ha dejado de recorrer la zona desde su desaparición.

Piden a quienes vivan en Saint Germain o zonas cercanas que, ante cualquier información sobre el paradero del perrito, se comuniquen de inmediato a los siguientes números de contacto:

385 4113260 o al 385 4043034.

Cualquier dato puede ser clave para que Jimbo vuelva a casa. 

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  2. 2. Macri retomó vínculos con el Gobierno, pero se mantiene al margen de la campaña
  3. 3. Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego tras una semana de tensión en la frontera
  4. 4. Violento choque de motos en Añatuya dejó dos heridos
  5. 5. Estudiantes y docentes del IFD N° 15 de Colonia Dora participaron del 9° Congreso Internacional de Psicología en Tucumán
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT