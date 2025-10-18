Celebraron el Día de la Madre en plaza Añoranzas con música y feria de emprendedores

Daniel Agostini fue la figura principal de un festival organizado por la Municipalidad de la Capital, que reunió a miles de vecinos en un ambiente de alegría y homenaje.

Hoy 23:33

El Festival día de la madre organizado por la Municipalidad de la Capital para homenajear a las madres santiagueñas, se llevó a cabo en un clima de celebración y alegría en plaza Añoranzas con la presentación central de Daniel Agostini y Dany Hoyos en el escenario principal.

El evento contó además con la presentación de Banda Aries y su tributo a Luis Miguel, La Vero cumbia, El Estallido, Valeria Facelli y el tributo a Ángela y los DJs Esteban Díaz, Lautaro Navarrete y Rodry Mix.

El espacio fue acompañado por una feria artesanal, con la venta y exposición de productos elaborados por emprendedores locales.