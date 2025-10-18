Franco Colapinto larga 15° y va por los puntos en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El piloto argentino tendrá acción este domingo 19 de octubre en el Circuito de las Américas, donde buscará sumar en la carrera principal tras una sólida clasificación con su Alpine.

Hoy 02:17

El Gran Premio de Estados Unidos promete emociones fuertes este domingo en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y allí estará Franco Colapinto, representando a la Argentina con el objetivo de cerrar el fin de semana con puntos importantes para su equipo Alpine.

Luego de una clasificación positiva, el joven piloto de Pilar logró meterse en la Q2 y se aseguró la posición 15° en la grilla de partida, un resultado alentador tras un sábado complicado por un toque en la Sprint Race que le provocó una goma pinchada.

La acción comenzará a las 16:00, con la carrera principal transmitida en vivo por Fox Sports, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la cobertura completa en HD, incluyendo las prácticas, clasificación, Sprint y la competencia final.

En la primera fila, Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la pole, seguido por Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). Más atrás, Colapinto compartirá la octava fila con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, en busca de un avance sostenido que lo acerque a la zona de puntos.

El argentino llega a Austin decidido a aprovechar cada oportunidad en un circuito exigente, con zonas de sobrepaso clave y alta degradación de neumáticos. “Tenemos ritmo para pelear y el objetivo es sumar”, expresó el joven talento en la previa del GP.

El desafío está planteado: Colapinto larga 15°, con hambre de protagonismo y el sueño de seguir dejando la bandera argentina bien arriba en la Fórmula 1.