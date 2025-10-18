Con ocho partidos, sigue la acción en el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos santiagueños

La programación de esta tarde promete emoción y buen fútbol en varios puntos del territorio provincial:

La ilusión regional ya se puso en marcha. Este domingo continúa la disputa de la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025, que tiene a 20 equipos santiagueños representando a la provincia en la Región Centro, divididos en distintas zonas.

La programación de esta tarde promete emoción y buen fútbol en varios puntos del territorio provincial:

16.00: Atlético Icaño vs. La Ensenada de Quimilí

17.00: Central Córdoba (Frías) vs. Dos Leones (Frías)

17.00: Atoj Pozo (Loreto) vs. Vélez (San Ramón)

17.00: Los Verdes del Mojón vs. Talleres (Nueva Esperanza)

17.30: Sportivo Comercio (Campo Gallo) vs. Talleres (Quimilí)

17.30: Atlético Gramilla vs. Comercio Central Unidos

20.30: Central Argentino vs. Agua y Energía

21.00: Unión Santiago vs. FIDA (El Arenal)

La actividad comenzó el sábado 18, con los primeros triunfos santiagueños en la apertura del certamen: Río Dulce de Las Termas venció 2-0 a Argentino de Las Termas, mientras que Defensores de Monte Quemado se impuso 1-0 a Atlético Salamanca.