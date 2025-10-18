Con ocho partidos, sigue la acción en el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos santiagueños

La programación de esta tarde promete emoción y buen fútbol en varios puntos del territorio provincial:
La ilusión regional ya se puso en marcha. Este domingo continúa la disputa de la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025, que tiene a 20 equipos santiagueños representando a la provincia en la Región Centro, divididos en distintas zonas.
La actividad comenzó el sábado 18, con los primeros triunfos santiagueños en la apertura del certamen: Río Dulce de Las Termas venció 2-0 a Argentino de Las Termas, mientras que Defensores de Monte Quemado se impuso 1-0 a Atlético Salamanca.