Estudiantes y docentes del IFD N° 15 de Colonia Dora participaron del 9° Congreso Internacional de Psicología en Tucumán

Por primera vez, la institución llevó adelante un viaje académico fuera de la provincia para compartir experiencias pedagógicas y fortalecer su formación profesional.

Hoy 23:54
IFD N° 15 de Colonia Dora

El Instituto de Formación Docente N° 15 de Colonia Dora realizó un viaje educativo los días 16 y 17 de octubre, con el propósito de vivir experiencias pedagógicas fuera de Santiago del Estero. Durante la visita, docentes y estudiantes participaron del 9° Congreso Internacional de Psicología, desarrollado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.T.).

La propuesta fue impulsada por la Lic. Vanesa Paz y contó con el acompañamiento de los profesores Carolina Deger y Dante Farías, quienes junto a un grupo de 32 estudiantes de las carreras de Educación Especial y Psicología, representaron al instituto en este importante encuentro académico.

Para el IFD N° 15, esta fue la primera experiencia institucional de participación en un congreso internacional, un hecho que marca un hito en su historia y refuerza el compromiso con la formación continua y el intercambio académico.

Durante las dos jornadas, los participantes vivieron momentos de aprendizaje, reflexión y crecimiento personal y profesional, compartiendo espacios con docentes, investigadores y estudiantes de distintas provincias y países.

Desde la institución destacaron que esta experiencia “será un recuerdo valioso para toda la comunidad educativa, ya que fortalece los lazos entre docentes y alumnos, promueve la motivación académica y amplía las perspectivas de formación en el campo de la educación y la psicología”.

