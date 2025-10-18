Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 19º
X
Policiales

Violento choque de motos en Añatuya dejó dos heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Av. 9 de Julio y Av. del Trabajo. Uno de los conductores habría pasado el semáforo en rojo.

18/10/2025
Añatuya

En la noche de este sábado un violento choque de motos en la intersección de Av 9 de Julio y Avenida del Trabajo, que dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo a los primeros indicios, uno de los rodados no habría respetado el semáforo en rojo, lo cual provocó la fuerte colisión.

Como consecuencia, los conductores sufrieron heridas diversas y fueron trasladadas al Hospital zonal, por la ambulancia municipal.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la Comisaría 41, a fin de realizar los procedimientos de rigor.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  2. 2. Macri retomó vínculos con el Gobierno, pero se mantiene al margen de la campaña
  3. 3. Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego tras una semana de tensión en la frontera
  4. 4. Violento choque de motos en Añatuya dejó dos heridos
  5. 5. Estudiantes y docentes del IFD N° 15 de Colonia Dora participaron del 9° Congreso Internacional de Psicología en Tucumán
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT