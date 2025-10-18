Violento choque de motos en Añatuya dejó dos heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Av. 9 de Julio y Av. del Trabajo. Uno de los conductores habría pasado el semáforo en rojo.

18/10/2025

En la noche de este sábado un violento choque de motos en la intersección de Av 9 de Julio y Avenida del Trabajo, que dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo a los primeros indicios, uno de los rodados no habría respetado el semáforo en rojo, lo cual provocó la fuerte colisión.

Como consecuencia, los conductores sufrieron heridas diversas y fueron trasladadas al Hospital zonal, por la ambulancia municipal.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la Comisaría 41, a fin de realizar los procedimientos de rigor.