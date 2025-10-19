Ingresar
Fue un “Buendía” para el Aston Villa: victoria con presencia argentina ante el Tottenham sin Romero, ausente por lesión

Los Villanos festejaron como visitante ante los Spurs por 2 a 1 en Londres por la fecha 8 del certamen inglés. El defensor argentino se lesionó en la entrada en calor y no estuvo en el choque. Dibu Martínez fue titular.

Hoy 13:25

Con la ilusión de sumar en casa y acercarse a los puestos de Champions, el Tottenham salió al campo con Cristian “Cuti” Romero como titular y capitán. Sin embargo, los planes cambiaron en la previa: el defensor argentino sufrió una lesión en la entrada en calor y debió abandonar el calentamiento antes del inicio del encuentro.

Pese a ese contratiempo, los Spurs empezaron con ventaja gracias a un tanto de Rodrigo Bentancur a los cinco minutos, tras un error de la defensa rival. Pero el Aston Villa reaccionó antes del descanso y Morgan Rogers igualó el marcador a los 37’, dejando el primer tiempo 1-1.

En el complemento, el ingreso de Emiliano Buendía cambió el rumbo del partido. El argentino fue determinante: a los 77’ conectó una gran jugada colectiva para marcar el 2-1 definitivo, sellando la quinta victoria consecutiva de su equipo entre Premier League y Europa League.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Unai Emery trepó al décimo puesto con 12 unidades, mientras que el Tottenham lamentó la baja de su capitán y sigue sin encontrar regularidad en el torneo inglés.

TEMAS Premier League Tottenham Hotspur FC Emiliano ‘Dibu’ Martínez Cristian ‘Cuti’ Romero Aston Villa FC

