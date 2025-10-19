El Diablo metió la cola: triunfazo del Manchester United ante el Liverpool en Anfield, en el clásico inglés

En un duelo intenso, los Red Devils se impusieron por 2 a 1 ante los Red por la fecha 8 de la Premier. Mac Allister fue titular y salió en el complemento. Mbeumbo y Maguire anotaron para la visita, en tanto que Gakpo había puesto el 1-1.

Llegaban con realidades opuestas: el Liverpool, protagonista en la Champions y peleando los primeros puestos de la Premier League; el Manchester United, en crisis y con su entrenador en la cuerda floja. Sin embargo, los clásicos son partidos distintos. Y esta vez, los de Amorim dieron la sorpresa al imponerse 2-1 en Anfield por la octava fecha del campeonato inglés.

El partido comenzó con un gol tempranero de Bryan Mbeumo, quien definió con clase tras una asistencia de Amad Diallo para silenciar el estadio a los pocos minutos. Con la ventaja, el United se replegó y apostó a salir rápido de contra. El Liverpool reaccionó con un disparo al palo de Gakpo y otro intento de Bruno Fernandes que se fue cerca, pero el arquero Lammens se mostró sólido para mantener la diferencia.

En el complemento, los de Slot dominaron la posesión y generaron varias ocasiones claras. El empate llegó recién a los 78 minutos por medio de Cody Gakpo, el más incisivo de los Reds. Pero la alegría duró poco: a los 84, Harry Maguire apareció de cabeza para sellar el 2-1 y romper una sequía de nueve años sin triunfos del United como visitante en el clásico inglés.

La victoria es un envión anímico clave para los de Old Trafford, que solo habían ganado dos de los últimos diez duelos ligueros ante su eterno rival. Para el Liverpool, en cambio, el panorama es preocupante: acumula cinco derrotas consecutivas entre todas las competiciones y ve peligrar su buen inicio de temporada.

Alexis Mac Allister fue titular y disputó 60 minutos, aunque debió jugar con un casco protector tras un golpe accidental con Van Dijk en la previa del primer gol del United. Los Reds deberán levantar cabeza rápido: el miércoles enfrentarán al Eintracht Frankfurt por la Champions, mientras que el United volverá a la acción el sábado ante Brighton, solo enfocado en la Premier.