En vivo: el Liverpool de Mac Allister y el Manchester United chocan en Anfield en una nueva edición del clásico inglés

Desde las 12:30, los Reds y los Red Devils protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Premier League 2025-26. El Campeón del Mundo será titular en el equipo de Arne Slot.

Hoy 14:41

El Anfield volverá a vibrar con una edición más del clásico de Inglaterra. Este domingo, el Liverpool recibirá al Manchester United por la fecha 8 de la Premier League, en un encuentro cargado de historia, rivalidad y necesidades. El partido se jugará desde las 12:30 (hora argentina) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

