Washington advierte sobre posible incumplimiento del alto el fuego por parte de Hamás

El Departamento de Estado advirtió que el grupo islamista podría llevar adelante acciones violentas que amenacen a civiles palestinos y al proceso de paz.

Hoy 00:51

Estados Unidos anunció este sábado que tiene “informes creíbles” que indican que Hamas planea “un ataque contra el pueblo palestino”, lo que representa “una violación inminente” del acuerdo de alto el fuego con Israel.

“Este ataque planeado contra civiles palestinos socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación. Los garantes exigen que Hamas cumpla con sus obligaciones”, exigió a través de un comunicado difundido en la red social X.

El Gobierno estadounidense también alertó que “si Hamas continúa con este ataque”, tomará medidas para proteger a la población en Gaza y preservar la tregua firmada el pasado 9 de octubre.

El comunicado del Departamento de Estado fue dado a conocer en medio de una fuerte presión de Israel, que condicionó la reapertura del estratégico paso fronterizo de Rafah—clave para el ingreso de ayuda humanitaria— a la devolución de todos cuerpos de los rehenes que aún permanecen en Gaza.

El cese al fuego establecía que el grupo terrorista debía liberar a todos los rehenes, vivos o muertos. Hasta ahora, lo hizo con 20 secuestrados con vida y entregó los restos de 10 de los 28 cautivos fallecidos.

Israel, por su parte, restituyó los cuerpos de 15 prisioneros palestinos, lo que elevó a 135 el total de cadáveres repatriados.

Sin embargo, se suman las acusaciones cruzadas por el incumplimiento al acuerdo. Hamas aseguró que devolverá todos los cuerpos de los rehenes, pero advirtió que el proceso “podría tomar algún tiempo”. El vocero Hazem Qasem informó en ese sentido que algunos cadáveres “quedaron enterrados en túneles” destruidos por el ejército israelí y “otros siguen bajo los escombros de edificios bombardeados”.

Israel, por su parte, denunció que estos retrasos constituyen una violación del acuerdo de tregua y advirtió que no “cederá” hasta que todos los cautivos fallecidos sean devueltos.

Las próximas etapas del plan de paz, impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump, incluyen el desarme de Hamas y el repliegue total de Israel, aunque no hay acuerdo sobre estos puntos.