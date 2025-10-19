Ingresar
En vivo: el Real Madrid, con Mastantuono desde el arranque, quiere recuperar la cima de LaLiga en su visita a Getafe

Con el argentino a disposición, el equipo de Xabi Alonso tendrá acción este domingo desde las 16.

Hoy 15:26

El Coliseum Alfonso Pérez será escenario este domingo del encuentro entre Getafe y Real Madrid, por la novena jornada de LaLiga 2025-26, que comenzará a las 16:00 hora argentina. Más allá de lo deportivo, el duelo estará condicionado por la protesta de los jugadores en rechazo al traslado del partido Villarreal-Barcelona a Miami, una medida que generó polémica en el fútbol español.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

