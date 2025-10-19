Detienen a un hombre por el robo de más de un millón de pesos en Añatuya

El sospechoso fue arrestado en la vía pública tras una investigación policial. Se logró recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.

Hoy 00:55

Personal policial de la División Prevención de la Departamental 13, detuvo en la vía pública a un sospechoso identificado como Aranda Nahuel Ricardo, alias "Cebolla", por el robo millonario ocurrido en una vivienda del Barrio Juan XXIII de Añatuya.

Según investigaciones, el delincuente habría comercializado los elementos robados en el Barrio La Merced en diferentes domicilios.

La División Robos y Hurtos de la Comisaría 41, bajo las directivas del Subcomisario Pablo Méndez llevo adelante la investigación y la posterior recuperación de todos los elementos sustraídos.

La fiscal Dra. Alejandra Sobrero dispuso que se efectúe el informe, entrevistas y secuestro de los bienes, y que el sospechoso quede en calidad de aprehendido.