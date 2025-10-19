Bolivia elige presidente: este domingo se define el rumbo del país en un histórico balotaje

Entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga saldrá la persona que suceda a 19 años de triunfos electorales del MAS.

Hoy 07:54

Unos 7.567.207 electores se preparan para definir el nuevo ciclo político de Bolivia, luego de dos décadas del gobierno de partido MAS, liderado por Evo Morales. El balotaje de este domingo definirá la nueva presidencia entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge "Tuto" Quiroga, ambos del espectro de la derecha política. Ninguno de los dos contará con mayoría legislativa en el Congreso, por lo que deberá ser una administración de coalición hasta el 2030.

La sorpresa electoral de las generales del 17 de agosto fue la derrota del favorito de las encuestas, el empresario Samuel Doria Medina, quien recibió 19,69% de los votos. También fue peor de lo esperado el desempeño del candidato oficialista, Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado nacional, que apenas alcanzó el 8,51% de los sufragios. La presencia de Evo Morales se expresó en las urnas pese a su inhabilitación para competir: hubo 19,2% de votos nulos. “No va a haber acuerdo con ninguno”, anticipó el exmandatario.

De forma inesperada, el ganador de las generales fue Rodrigo Paz Pereira con 32,1% de los votos. Representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, fue alcalde de Tarija y actualmente es senador nacional. Prometió la unificación del tipo de cambio, la reducción impositiva, la liberalización del comercio externo y la ampliación de las prestaciones sociales, por lo que absorbió electores de distintos espectros ideológicos.

Su competidor es Jorge "Tuto" Quiroga, de la coalición Alianza Libre. Expresidente de Bolivia entre 2001 y 2002 (ejercía como vicepresidente y asumió el cargo por el estado de salud del por entonces mandatario, Hugo Banzer), alcanzó el 26,81% de los votos con un programa de reformas estructurales: disminución de regulaciones financieras y narrativa cripto, descentralización del sistema de salud e incentivo a la inversión extranjera.

Argentina, clave en el padrón de extranjeros

Dentro del padrón electoral de Bolivia, hay 369.931 ciudadanos habilitados para sufragar que residen fuera del territorio boliviano. Casi la mitad de ellos podrían votar en la Argentina: 162.531 bolivianos están inscriptos para emitir su voto en decenas de centros habilitados de todo el país. Solo en la ciudad de Buenos Aires hay 24 (distribuidos en los barrios de Retiro, Balvanera, Boedo, Flores, Parque Patricios, Villa Lugano, Liniers y Villa Soldati). También se esperan operativos en los viceconsulados de La Plata, La Matanza, Pilar, Córdoba, Jujuy, La Quiaca, Mendoza, Orán, Salvador Mazza, Rosario, Salta, Viedma y Comodoro Rivadavia.