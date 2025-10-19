Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 27º
X
Mundo

Bolivia votó en un balotaje histórico y crece la expectativa por el resultado

Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz se enfrentan en una reñida segunda vuelta que podría marcar un giro político en el país.

Hoy 17:44

Las mesas electorales cerraron a las 17:00 de la Argentina en el histórico balotaje que elegirá al nuevo presidente de Bolivia por los próximos cinco años. Sin embargo, en numerosos centros en todo el país se seguía votando.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los bolivianos eligen entre el derechista expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, y el senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, rompiendo 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) del histórico dirigente cocalero Evo Morales.

Los primeros resultados oficiales se esperan para las 21:00 de la Argentina.

El ganador asumirá la presidencia el 8 de noviembre próximo. La elección se realizó sin incidentes.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las más de 34.000 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas continuas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir y también deben permanecer abiertas hasta que vote “el último ciudadano” en la fila, recordó el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel.

TEMAS Bolivia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto superó a su compañero Gasly sobre el final y terminó 17º en el GP de Estados UNidos
  2. 2. Fue un “Buendía” para el Aston Villa: victoria con presencia argentina ante el Tottenham sin Romero, ausente por lesión
  3. 3. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  4. 4. El Diablo metió la cola: triunfazo del Manchester United ante el Liverpool en Anfield, en el clásico inglés
  5. 5. En vivo: Argentina, con el regreso del santiagueño Maher Carrizo, va por la gloria ante Marruecos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT