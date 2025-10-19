Bolivia votó en un balotaje histórico y crece la expectativa por el resultado

Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz se enfrentan en una reñida segunda vuelta que podría marcar un giro político en el país.

Hoy 17:44

Las mesas electorales cerraron a las 17:00 de la Argentina en el histórico balotaje que elegirá al nuevo presidente de Bolivia por los próximos cinco años. Sin embargo, en numerosos centros en todo el país se seguía votando.

Los bolivianos eligen entre el derechista expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, y el senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, rompiendo 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) del histórico dirigente cocalero Evo Morales.

Los primeros resultados oficiales se esperan para las 21:00 de la Argentina.

El ganador asumirá la presidencia el 8 de noviembre próximo. La elección se realizó sin incidentes.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las más de 34.000 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas continuas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir y también deben permanecer abiertas hasta que vote “el último ciudadano” en la fila, recordó el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel.