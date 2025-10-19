Nico Paz brilla en Italia: golazo y asistencia en la victoria del Como ante Juventus

El mediocampista argentino fue la gran figura en el triunfo por 2-0 sobre la Vecchia Signora. Máximo Perrone también fue titular en el equipo local.

Nicolás Paz vive un momento de ensueño en Italia. Luego de su viaje a Estados Unidos con la Selección Argentina, donde fue titular ante Venezuela y sumó minutos frente a Puerto Rico, el mediapunta regresó al Como y volvió a brillar con una actuación estelar: golazo y asistencia en la victoria 2-0 sobre Juventus.

Con su tanto, Paz llegó a cuatro goles y cuatro asistencias en el campeonato, liderando con ocho participaciones la tabla de los jugadores más decisivos de la Serie A. En su equipo, el impacto es aún mayor: intervino en ocho de los nueve goles del Como en lo que va del torneo. Un rendimiento que lo coloca, además, en el Top 3 de los jugadores más influyentes de Europa, solo por detrás de Vinicius y Luis Díaz, ambos con cinco goles y cuatro asistencias.

El despliegue del argentino fue total. Con técnica, pegada, fuerza y personalidad, Nico Paz fue la gran figura en una victoria clave para el equipo de Cesc Fàbregas, que suma 12 puntos y se ubica a solo tres de los líderes Roma, Inter y Nápoli. Su primer aporte llegó con un centro perfecto a Marc-Oliver Kempf, que convirtió el 1-0 a los cuatro minutos. Luego, en el complemento, el santiagueño liquidó el partido con una joya individual, dejando en el camino a Cambiaso y definiendo con clase de zurda.

La Juventus, por su parte, perdió su invicto en la Serie A y atraviesa un momento complicado: seis partidos sin ganar, con cinco empates y esta derrota antes de su duelo ante Real Madrid.

En tanto, Máximo Perrone también fue titular en el Como y tuvo una buena actuación en el mediocampo. De hecho, fue quien asistió a Paz en mitad de cancha antes del segundo tanto, completando una noche redonda para los argentinos en Lombardía.