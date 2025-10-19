Inter Miami de Messi va por la gloria: así quedó el cuadro y el calendario de los Playoffs de la MLS 2025

El equipo de Mascherano terminó tercero en la Conferencia Este y enfrentará a Nashville SC en la primera ronda.

Hoy 13:33

El Inter Miami de Lionel Messi ya conoce su camino en los Playoffs de la MLS 2025. El equipo dirigido por Javier Mascherano finalizó en el tercer puesto de la Conferencia Este, lo que le permite definir en casa en caso de llegar a una tercera serie. Tras una temporada irregular pero con un cierre sólido, el conjunto rosa se medirá con Nashville SC en una llave que promete alta intensidad y revancha deportiva.

Así quedó el cuadro de los Playoffs del Este:

(1°) Philadelphia Union vs. (8°) Chicago Fire o (9°) Orlando City

vs. (8°) o (9°) (2°) FC Cincinnati vs. (7°) Columbus Crew

vs. (7°) (3°) Inter Miami vs. (6°) Nashville SC

vs. (6°) (4°) Charlotte FC vs. (5°) New York City FC

La ronda de comodines se jugará el miércoles 22 de octubre, entre los equipos ubicados en el octavo y noveno lugar. Los ganadores avanzarán a la primera ronda, que será al mejor de tres partidos, entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre.

En el caso de Inter Miami, el primer encuentro será en el DRV PNK Stadium, donde el equipo buscará hacer pesar su localía con Messi, Luis Suárez y Jordi Alba como figuras clave.

Las semifinales de conferencia se disputarán el 22 y 23 de noviembre, a partido único, mientras que las finales del Este y Oeste se jugarán el 29 y 30 de noviembre. La esperada final de la MLS Cup 2025 se celebrará el sábado 6 de diciembre, donde los ganadores de cada conferencia se enfrentarán por el título.