Pese a los descuentos y promociones, las ventas por el Día de la Madre cayeron por cuarto año consecutivo

Los comercios pymes registraron una caída del 3,5% en las ventas. El ticket promedio de $37.124 representa un 16,7% menos de poder de compra que el año pasado.

Hoy 14:26

El Día de la Madre 2025 dejó un panorama desolador para los comercios minoristas pymes: las ventas cayeron un 3,5% en comparación con el año anterior (medidas a precios constantes), confirmando el cuarto descenso interanual consecutivo en una de las fechas clave para el consumo.

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que el ticket promedio de regalo alcanzó los $37.124. Si bien nominalmente es un 9,8% más que en 2024, al ajustar por la inflación, esto significa que las familias destinaron un 16,7% menos de dinero real para celebrar a las madres.

Descuentos y promociones no logran revertir la crisis

A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar. "La amplia adopción de estrategias comerciales (...) permitió sostener el movimiento en algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo", indicó CAME.

El resultado es un reflejo de la pérdida generalizada de poder adquisitivo, donde el gasto de los hogares sigue condicionado por la restricción del ingreso real. Los consumidores priorizaron productos de menor valor o planificaron sus compras con mayor cautela.

Qué se compró y qué se dejó de comprar

De los seis rubros relevados por CAME, cinco registraron caídas interanuales en sus ventas. El que más sufrió fue Librería, con una retracción del 6,3%.

Los rubros con mayor caída real:

- Librería: -6,3%

- Cosméticos y perfumería: -5,6%

- Indumentaria: -3,3%

- Equipos periféricos, accesorios y celulares: -3,2%

- Calzado y marroquinería: -1,9%

El único sector que logró un desempeño positivo fue electrodoméstico, artefactos del hogar y equipos de audio y video, con una leve suba del 0,6% interanual real. Este dato contrasta con la caída general, sugiriendo que, a pesar de la crisis, se realizaron algunas compras planificadas o aprovechando ofertas puntuales en este segmento.

En resumen, el Día de la Madre 2025 se cierra con un balance magro para el comercio minorista, que no logra encontrar el camino para revertir la profunda crisis de consumo que atraviesa el país.

La fecha mantuvo su relevancia comercial, aunque sin un impulso significativo que lograra revertir la tendencia general de consumo contenido.