Catherine Fulop y el emotivo ida y vuelta con Oriana Sabatini en su día especial

Madre e hija se dedicaron dulces mensajes en redes sociales por el Día de la Madre y conmovieron a sus seguidores.

Hoy 15:47

En este domingo del Día de la Madre son varias las figuras del espectáculo que compartieron saludos en las redes sociales. Oriana Sabatini fue una de ellas con un tierno posteo para Catherine Fulop.

Al ver el mensaje de su hija, la conductora no dudó en escribir una emotiva respuesta mientras espera la llegada de la nena que la joven tendrá con Paulo Dybala.

“¡Feliz día ma! Te amo con todo mi corazón“, escribió Oriana en su historia de Instagram, además de compartir una foto del día de su casamiento.

Luego de ese saludo, Catherine publicó el posteo en su propio perfil y le dedicó un cálido mensaje a su hija. “El año que viene te estaré celebrando como mamá”, dijo la artista por el nacimiento de su nieta en el 2026.

“Gracias hijita por ser tan especial y buena. Te amo”, expresó también para demostrarle todo su afecto a su primogénita que se convertirá en mamá en pocos meses.