Villa María: detuvieron a un “hombre araña” por robos en altura

El ladrón, de 34 años, fue arrestado e imputado por hurto calificado y desobediencia a la autoridad. Trepaba edificios para entrar a robar.

Hoy 15:59

Un hombre de 34 años fue detenido en Villa María después de protagonizar distintos robos en altura bajo la modalidad conocida popularmente como “hombre araña”.

Agentes de la División Investigaciones de la Unidad Departamental San Martín detuvieron al ladrón este sábado a la siesta, después de que se resistiera de manera violenta a ser arrestado en la esquina de Intendente Peña y Salta.

Los uniformados buscaban al delincuente debido a un reciente robo en el departamento de un edificio. Desde las alturas, el hombre se habría llevado una mochila con auriculares, una notebook y dinero, mientras la dueña de casa dormía.

El modus operandi coincide con una serie de robos en diferentes barrios de la localidad del este provincial. En estos casos, los ladrones entraron a las casas después de trepar por aberturas elevadas.

La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 1, a cargo de la Silvia Maldonado, deberá develar si el hombre detenido es el autor de todos o de alguno de los robos registrados en Villa María.


