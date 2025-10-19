Crece la presión opositora en el debate por el Presupuesto 2026

Diputados reclaman al Gobierno el envío de funcionarios para responder sobre fondos destinados a áreas sociales.

Hoy 16:12

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados no detendrá la marcha del debate del proyecto de gastos e ingresos para el año 2026.

El Presupuesto nacional será defendido esta semana por el secretario de Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, citados para el martes a las 13, con el trasfondo que aun la Casa Rosada no comunicó nada respecto a la insistencia del Congreso a la ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales, vetada por el Presidente Javier Milei.

El Presupuesto 2026 fija 4,8 billones de pesos en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.

Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el flamante presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.

Este lunes se podría confirmar la presencia en el Congreso del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para las próximas semanas. Un punto que Benegas Lynch está dialogando con los jefes de bloque. Lo podría acompañar Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

El funcionario de Economía participó de la primera reunión por Presupuesto del 1 de octubre.

El diputado Oscar Zago del MID, le dijo a TN: “El debate se tiene que dar con todos los bloques, no solo con los que el Gobierno piensa que los pueden acompañar. Seguramente hay ministerios y secretarías que no ejecutaron el presupuesto anual y a lo mejor hay déficit en algunas áreas donde sí se necesitan. Es muy mezquino hablar para adentro y repetir solamente el equilibrio fiscal. Todos lo queremos, y, es más, queremos superávit para la Argentina. Que seguramente generan más inversiones, más desarrollo y menos desocupación, es lo que venimos diciendo durante todo el año”.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, la del pasado 8 de octubre, la oposición le fijó fechas de tratamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir la denominada Ley de leyes. Allí estableció seis reuniones informativas y una séptima para dictaminar. De las cuales ya se llevaron adelante dos reuniones, esta semana se convocaron otras dos y el resto se establecieron para el martes 28 de octubre a las 11.00 y el miércoles 29 a las 10.00.

La última, para dictaminar, será el martes 4 de noviembre a las 12. Especulan en la oposición llevar al recinto de Diputados los dictámenes del proyecto de Presupuesto 2026 el próximo miércoles 12 de noviembre, y luego será el turno del Senado.

La norma que envió el Gobierno nacional al Congreso establece en el equilibrio fiscal como una de las principales banderas de la gestión de La Libertad Avanza. Plantea una inflación para el año 2026 del 10,1%. Proyecta un crecimiento de 5% del PBI e incluye un tipo de cambio oficial esperado de 1.423 pesos por dólar. Entre las principales asignaciones se destacan 4,8 billones de pesos para las Universidades Nacionales, un aumento real del 5% en jubilaciones, 17% en Salud, 8% en Educación y 5% en pensiones por discapacidad, concentrando el 85% del gasto en educación, salud y jubilaciones.

En el debate del Presupuesto 2026 ya se presentaron el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, quien señaló que, “en 2024, la evasión en IVA fue de más del 37%, similar a la poscrisis de 2001; la informalidad laboral era de 4 de cada 10 argentinos; tenemos más de 10 millones de puestos de trabajo registrado en el SIPA; 5 millones de monotributistas, 1 millón de autónomos, 500 mil trabajadores de casas particulares, y más de 4 millones de trabajadores en la economía informal. Eso nos llevó a rediseñar el esquema impositivo e iniciar un proceso de modernización basado en datos con gestión de riesgo al servicio de los ciudadanos y no persecutorio, es decir, teníamos que cambiar los incentivos para que la gente vuelva a tributar”.

El secretario de Energía, Daniel González que confirmó la continuidad de la quita de subsidios a la energía con impacto en los hogares, “hemos empezado a recomponer las cuentas públicas con la reducción gradual de subsidios que continúa en el 2026, con el objetivo de reducir el peso de los subsidios de forma progresiva. La reducción que hemos realizado, si bien es importante, es absolutamente gradual, lo que queremos es alinear el precio que paga el consumidor con el costo que cuesta producir esa energía”.

El primer funcionario en exponer, como señalamos, fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien destacó “el equilibrio en las cuentas y tener superávit fiscal como una herramienta para generar las condiciones de estabilidad macroeconómica que Argentina necesita para recuperar el camino de crecimiento y desarrollo sostenido”.